Futbol: Afrika Uluslar Kupası

35. Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Fildişi Sahili ise Burkina Faso'yu 3-0 mağlup ederek son 8 takım arasına girdi.

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Cezayir ve Fildişi Sahili adını çeyrek finale yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın son 16 turu mücadelesinde Cezayir ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Normal süresi golsüz sona eren karşılaşmanın 119. dakikasında Adil Boulebina ile öne geçen Cezayir, rakibini 1-0 yenerek son 8 takım arasına kaldı.

Cezayir ile Nijerya arasındaki çeyrek final mücadelesi, 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

Fildişi Sahili, 3 golle tur atladı

Turnuvanın son çeyrek finalistini belirleyen maçta ise Fildişi Sahili, Burkina Faso'yu 3-0 yendi.

Fildişi Sahili'ne turu getiren golleri 20. dakikada Amad Diallo, 32. dakikada Yan Diomande ve 87. dakikada Bazoumana Toure attı.

Mısır ile Fildişi Sahili, 10 Ocak Cumartesi günü çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
