Futbol: Afrika Uluslar Kupası

35. Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu mücadeleleri sona erdi. Güney Afrika, Zimbabve ile oynadığı maçta 3-2 galip gelerek son 16 turuna yükseldi. Mısır ise Angola ile 0-0 berabere kalarak grubu lider tamamladı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) B Grubu mücadeleleri tamamlandı.

Marakeş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Zimbabve ile Güney Afrika karşılaştı.

Güney Afrika, 7. dakikada Tshepang Moremi ile 1-0 öne geçerken Zimbabve, 19. dakikada Tawanda Maswanhise ile beraberliği yakaladı.

Güney Afrika, maçın 50. dakikasında Lyle Foster ile tekrar öne geçti fakat 73. dakikada Aubrey Modiba'nın kendi kalesine attığı golle durum 2-2 oldu.

Maçın 82. dakikasında Oswin Appollis'in penaltı golüyle skoru 3-2 yapan Güney Afrika, son 16 turuna kalan taraf oldu.

Günün diğer maçında daha önceden son 16 turunu garantileyen Mısır, Angola ile 0-0 berabere kaldı.

Oynanan üçüncü maçların ardından B Grubu'nu Mısır, 7 puanla zirvede, Güney Afrika ise 6 puanla ikinci sırada tamamladı.

Angola, 2 puanla üçüncü, Zimbabve ise 1 puanla son basamakta yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
