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Aerial Leann Powers Melikgazi Kayseri Basketbol'a Transfer Oldu

Aerial Leann Powers Melikgazi Kayseri Basketbol'a Transfer Oldu
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Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Aerial Leann Powers, sağlık kontrolünden geçti. Powers, önceki deneyimlerini aktararak Türkiye'yi sevdiğini belirtti ve takıma çabuk uyum sağlayacağını ifade etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un yeni transferi Aerial Leann Powers, kente gelerek sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen haziran ayında anlaşma sağlanan ABD'li oyuncu Powers, özel bir hastanede, kardiyoloji ve dahiliye muayenesinin arından EKG ve efor testlerine girdi. Detaylı kan testi de yapılan sporcuda herhangi bir sağlık problemi tespit edilmedi.

Son olarak WNBA ekiplerinden Atlanta Dream'de forma giyen forvet oyuncusu, 2017-2018 sezonunda Fenerbahçe kadrosunda yer almıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Powers, Melikgazi Kayseri Basketbol'da oynayacağı için mutlu olduğunu belirtti. Fenerbahçe'de oynadığı yıllarda Türkiye'yi çok sevdiğini aktaran Powers, takıma çabuk uyum sağlayacağını kaydetti.

Genel Menajer Fatih Solak da önemli bir oyuncuyu Türk basketbolu ve Melikgazi Kayseri Basketbol'a kazandırdıklarını vurguladı.

Transferde emeği geçenlere teşekkür eden Solak, "Powers transferi takımımız için çok önemliydi. WNBA'deki play-off mücadelelerinden dolayı geç geldi. Onunla beraber daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızdan da Fenerbahçe maçında bizi yalnız bırakmamalarını rica ediyorum. Onlar yoksa bir eksiğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Spor
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