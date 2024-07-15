Üye Girişi
Haberler

Adrien Rabiot'un Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Juventus ile sözleşmesi sona eren ve Galatasarary ile adı anılan Adrien Rabiot'un kendisini isteyen kulüplerden talep ettiği maaş ortaya çıktı. Rabiot'un 8 milyon euro net maaş beklentisi bulunuyor. Fransız orta saha ile Real Madrid, Liverpool, Milan ve Roma gibi dev kulüplerin de ilgileniyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın radarına takılan Adrien Rabiot'un maaş beklentisi ortaya çıktı.

8 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan medyasından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Adrien Rabiot'a bir çok transfer teklifi var. Yıldız orta sahanın ise gideceği takımdan yıllık 8 milyon euro net ücret beklentisi bulunuyor. Orta saha arayışlarına hız katan Galatasaray'ın bu bölgeyi Rabiot'a emanet etmek istediğine dikkat çekilirken, yıldız kendisiyle temasa geçen her takımdan 8 milyon euro maaş talep ettiği ileri sürüldü.

DEV KULÜPLER DE PEŞİNDE

Daha önce de 27 yaşındaki orta sahanın transferi için Galatasaray'ın bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken, Real Madrid, Liverpool, Milan ve Roma gibi dev takımların da Rabiot için temasta olduğu ve projelerini ilettiği aktarılmıştı.

JUVENTUS KARİYERİ

2019/20 sezonunun başında Paris Saint-Germain'den ayrılarak Juventus'a imzayı atan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Torino ekibinin forması ile toplamda çıktığı 212 karşılaşmada 22 gol ve 15 asistlik performans sergiledi. Rabiot, Fransa Milli Takımı forması ile EURO 2024'te de boy gösterirken, turnuva boyunca toplamda 5 maça çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Real Madrid Galatasaray Liverpool Juventus Milan Roma Futbol Spor Haberler

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor

 İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti

 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler

Bakmadan Geçme

Rize'de yaş çay bahçesinde ceset! Cesedin kimliği belirlendi mi? Olay ne, ne zaman oldu? Temmuz ayı emekli maaşı ne zaman yatacak? SSK - BAĞ-KUR en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Can Yaman'ın yeni sevgilisi kim? Can Yaman şu an nerede yaşıyor? Prens William'ın Euro 2024 final maçında neden sinirlendi? Prens William kime hakaret etti? Rabia Soytürk kimdir? Rabia Soytürk kaç yaşında ve nereli? Rabia Soytürk hangi dizilerde oynadı? BİM 16 Temmuz Salı aktüel kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? 16 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOGU İzmir'deki yangında kaç kişi öldü? İzmir'deki yangın söndürüldü mü, ne oldu? EMEKLİ EK ZAMMI NE KADAR OLACAK? Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Emekliye ek zam yapılacak mı? FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faizi indirirse ne olur? GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Galatasaray- Fortuna Düsseldort hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzmir Çeşme'de orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Ben ve Babam-Vatan filmi konusu nedir, gerçek hikaye mi? Ben ve Babam-Vatan filmi hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Hava sıcaklığı haberleri 15 Temmuz: İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Yüzde kaç nem var? 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 15 Temmuz Güncel Sterlin/Pound kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 15 TEMMUZ | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul baraj doluluk oranı!
Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar

Evden ayrılmak isteyen kiracıya 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirip müzik eşliğinde oynattılar
500

Yorumlar (2)

Serdar Kocakaya:

hiçbir oyuncu Türkiye'de Euro geçmiyor diye düşük maaş alayım demez... kendisine daha yüksek maaş teklif edilmeli ki adam Türkiye gibi bir yere gelsin.... dolayısıyla adama yıllık 250 trilyonu böyle verirler.... 100 tane 2+1 daire parası

5
1
yanıtYanıtla
Emre Ürker:

Değer çok iyi futbolcu

0
3
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title