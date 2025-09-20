Adrian Mierzejewski, Trabzonspor ile Unutulmaz Anılarını Paylaştı

Trabzonspor'un eski futbolcusu Adrian Mierzejewski, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'un sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçı izlemek için şehre geldi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Mierzejewski, yeniden Trabzonspor'da olmanın harika olduğunu, daha önce gelmek istediğini ancak futbol kariyerine devam ettiği için gelemediğini belirtti.

Mierzejewski, Polonya Milli Takımı'nda görev yaptığını ve takımda yer alan oyuncularını gözlemlediklerini ifade ederek, Gaziantep'in oyuncusu Kozlowski'nin Trabzonspor'a karşı oynayacağı maçı izlemek için gelmek istediğini aktardı.

Trabzonspor'da birçok duygularının ve anılarının canlandığına işaret eden Mierzejewski, "İnanılmaz bir his. Burada unutamadığım çok fazla an var." ifadelerini kullandı.

Mierzejewski, birçok karşılaşmanın ve golün hatıralarında olduğunu belirterek, Trabzonspor'u hala takip ettiğini ve kaleci Andere Onana'nın transferini televizyondan izlediğini söyledi.

Gelecekte Trabzonspor'da sportif direktör olarak çalışmak istediğini ve lig şampiyonluğundaki kutlamaları yakından takip ettiğini bildiren Mierzejewski, "Şehir merkezindeki video inanılmazdı. Herkese gönderdim. İnsanlara nerede oynadığımı göstermek istedim. Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu ve böyle büyük bir zaferi nasıl kutladıklarını göstermek için. Evet kendimle gurur duyduğum anlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncularla, takımla gurur duyun"

Mierzejewski, bordo-mavili kulübün taraftarlarına da mesaj göndererek, şunları kaydetti:

"Anın tadını çıkarın. Bir süredir konuşuyoruz ve şimdi düşününce o anların tadını yeterince çıkaramadığımı düşünüyorum. Oyuncularla, takımla gurur duyun. Muhteşem bir stadyumunuz var. Türkiye'nin en iyisi olmak için yarışan bir takımınız var. Uluslararası kupalarda oynarken, her yerde takımınızı destekleyebilirsiniz. Fransa'ya Almanya'ya büyük ülkelere seyahat edebilirsiniz. Sadece tadını çıkarın ve her zaman stadyuma gelin. Biz oyuncuların desteğe ihtiyacı var. Taraftarın ismimi söyledikleri anları hep hatırlarım. Bu gerçekten oyuncuya ekstradan yüzde 10 savaşma gücü veriyor. O yüzden stadyuma gelin ve takımınızı destekleyin."