Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar

2023 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe 2. dakikada sahadan çekildi.

ICARDI 50. SANİYEDE ATTI

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçen Galatasaray bu kararın ardından sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.

"FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLİYOR"

Sarı-kırmızılardan yapılan bir paylaşımda, "Rakip ceza sahasına yapılan ortada Barış'ın indirdiği topta Icardi nefis bir şut gönderiyor ve takımımızın öne geçmesinin ardından Fenerbahçe sahadan çekiliyor." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın diğer paylaşımları şöyle;