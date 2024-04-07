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Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar

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2023 Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği maçta Fenerbahçe 2. dakikada sahadan çekildi.

ICARDI 50. SANİYEDE ATTI

Maçın 1. dakikasında Mauro Icardi ile öne geçen Galatasaray bu kararın ardından sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu.

"FENERBAHÇE SAHADAN ÇEKİLİYOR"

Sarı-kırmızılardan yapılan bir paylaşımda, "Rakip ceza sahasına yapılan ortada Barış'ın indirdiği topta Icardi nefis bir şut gönderiyor ve takımımızın öne geçmesinin ardından Fenerbahçe sahadan çekiliyor." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın diğer paylaşımları şöyle;

Admin yine formunda! Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar

Admin yine formunda! Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar

Admin yine formunda! Galatasaray'dan maç sonrası Fenerbahçe'yi çıldırtacak paylaşımlar

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Spor Haberler

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Yorumlar (4)

duyarlı vatandaş:

Gereksiz paylaşımlar. Fenerbahçe tüm takımların hakkını koruyor aslında

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ibrahim su:

Fener aç karnını doyursun ne hak koruması ligde hakem hatalarından en çok puan alan takım fb

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Kosovalı Bir Insan:

tüm takımların hakkını yiyiyor.

yanıt15
yanıt4
Nurettin Reçber :

Galatasaraylı olarak Feneri tebrik ederim

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yanıtYanıtla
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