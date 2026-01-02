Adım adım mutlu son! Fenerbahçe'ye iki dünya yıldızı birden
Fenerbahçe, Atalanta'dan Ademola Lookman ve Atletico Madrid'den Alexander Sörloth'u kadrosuna katmayı planlıyor. Futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğlulları, Lookman transferini bitirmek için İtalya'ya gitti. Sörloth için ise Süper Kupa'da Samsunspor ile oynanacak yarı final maçının ardından Atletico Madrid yöneticileri ile görüşme gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, her iki yıldız oyuncuya da üst üste imza attırarak büyük ses getirmek istiyor.
Devre arasında transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, iki yıldız ismi birden kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler, Atalanta'dan Ademola Lookman, Atletico Madrid'den Alexander Sörloth için görüşmelere başlayacak.
ATALANTA İLE GÖRÜŞÜLECEK
beIN SPORTS'un haberine göre; Fenerbahçe'de futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğlulları, Ademola Lookman transferini bitirmek üzere İtalya'ya hareket etti. Erdal Torunoğlulları'nın Atalanta yetkilileri ile görüşeceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Atalanta ile 16 maçta sahaya çıkan Lookman, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
BİR DİĞER ROTA İSPANYA
Bir diğer transfer rotası ise İspanya olacak. Sarı-lacivertli yönetim, Süper Kupa'da Samsunspor ile oynanacak yarı final maçının ardından Sörloth için Atletico Madrid yöneticileri ile görüşme gerçekleştirecek.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Atletico Madrid forması ile tüm kulvarlarda 22 maça çıkan Norveçli santrfor, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
İKİ İMZA BİRDEN
Fenerbahçe, her iki yıldız oyuncuya da üst üste imza attırarak ligin ikinci devresine sükseli bir başlangıç yapmak istiyor.