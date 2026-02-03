Haberler

Adım adım 1. Lig! Depremde 14 sporcusunu kaybeden kulüp, küllerinden yeniden doğdu

Adım adım 1. Lig! Depremde 14 sporcusunu kaybeden kulüp, küllerinden yeniden doğdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şubat 2023'deki depremde 5'i futbolcu olmak üzere 14 sporcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklalspor, depremin ardından iki lig birden yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Bu sezonda da 2. Lig'de mücadele eden İstiklalspor, 1. Lig'e çıkma yolunda zirve takibini sürdürüyor.

  • Kahramanmaraş İstiklalspor, 6 Şubat 2023 depreminde 5 futbolcu ve 9 güreşçi olmak üzere 14 sporcusunu kaybetti.
  • Kulüp, 2024-2025 sezonunda play-off'lar sonunda 2. Lig'e yükseldi.
  • Kahramanmaraş İstiklalspor, 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk takibinde olup 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

'Asrın felaketi' olarak olarak tanımlanan 6 Şubat 2023'deki depremde 5'i futbolcu, 9'u güreşci olmak üzere toplam 14 sporcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklalspor tekrardan küllerinden doğuyor.

1 SEZONDA 2 LİG BİRDEN ATLADI

Maraş temsilcisi; deprem öncesi lider olduğu Bölgesel Amatör Ligde sezon sonunda lig yükseltildi. 2023-2024 sezonunda hakları saklı olmak şartıyla lige katılmayan İstiklalspor, 2024-2025 sezonunda ise play-off'lar sonunda 2.Lige çıkmayı başardı.

Adım adım 1. Lig! Depremde 14 sporcusunu kaybeden kulüp, küllerinden yeniden doğdu

YENİ HEDEF 1. LİG

Bu günlerde TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sergilediği performans ile şampiyonluk takibini sürdüren kırmızı- beyazlı ekip, sezon sonunda 1. Lig'e yükselmenin hesaplarını yapıyor.

MARAŞ HALKINA UMUT OLDU

Büyük deprem sonrası halka umut olan Kahramanmaraş İstiklalspor, zor günlerde halkın en büyük motivasyon kaynağı oldu.

Kaynak: AA / Cemre Yıldız - Spor
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı

Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca şoku yaşadı
Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı

Transfer sonuçlandı! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar