Adım adım 1. Lig! Depremde 14 sporcusunu kaybeden kulüp, küllerinden yeniden doğdu
Şubat 2023'deki depremde 5'i futbolcu olmak üzere 14 sporcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklalspor, depremin ardından iki lig birden yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Bu sezonda da 2. Lig'de mücadele eden İstiklalspor, 1. Lig'e çıkma yolunda zirve takibini sürdürüyor.
- Kahramanmaraş İstiklalspor, 6 Şubat 2023 depreminde 5 futbolcu ve 9 güreşçi olmak üzere 14 sporcusunu kaybetti.
- Kulüp, 2024-2025 sezonunda play-off'lar sonunda 2. Lig'e yükseldi.
- Kahramanmaraş İstiklalspor, 2024-2025 sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk takibinde olup 1. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.
'Asrın felaketi' olarak olarak tanımlanan 6 Şubat 2023'deki depremde 5'i futbolcu, 9'u güreşci olmak üzere toplam 14 sporcusunu kaybeden Kahramanmaraş İstiklalspor tekrardan küllerinden doğuyor.
1 SEZONDA 2 LİG BİRDEN ATLADI
Maraş temsilcisi; deprem öncesi lider olduğu Bölgesel Amatör Ligde sezon sonunda lig yükseltildi. 2023-2024 sezonunda hakları saklı olmak şartıyla lige katılmayan İstiklalspor, 2024-2025 sezonunda ise play-off'lar sonunda 2.Lige çıkmayı başardı.
YENİ HEDEF 1. LİG
Bu günlerde TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sergilediği performans ile şampiyonluk takibini sürdüren kırmızı- beyazlı ekip, sezon sonunda 1. Lig'e yükselmenin hesaplarını yapıyor.
MARAŞ HALKINA UMUT OLDU
Büyük deprem sonrası halka umut olan Kahramanmaraş İstiklalspor, zor günlerde halkın en büyük motivasyon kaynağı oldu.