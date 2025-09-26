Haberler

Adilcevaz'da 2025 Plaj Futbolu Ligi Etap Müsabakaları Başladı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği 2025 Plaj Futbolu Ligi etap müsabakaları, 4 takımın katılımıyla başladı. Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, plaj futbolunun bölge turizmi için önemine vurgu yaptı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2025 Plaj Futbolu Ligi etap müsabakaları başladı.

Adilcevaz Belediyesi destekleriyle Van Gölü kıyısında düzenlenen organizasyona 4 takım katıldı.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, organizasyonun açılışında yaptığı konuşmada, ilçenin sahip olduğu doğal güzelliklere dikkat çekti.

İlçenin 42 kilometre sahile sahip olduğunu belirten Akbaba, plaj futbolunun bölge turizmi için önemli olduğunu ifade etti.

Kaymakam Nurhalil Özçelik de takımları tebrik etti.

