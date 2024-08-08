Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu

Adı Trendyol Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Barcelona'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, İstanbul'a ayak basar basmaz transfer iddialarına son noktayı koydu.

"BİR GÜN OLABİLİR AMA BU YAZ OLMAZ"

İki günlük izni için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen İlkay, havaalanında kendisini karşılayan basın mensuplarının Süper Lig'e transfer olacağı iddialarını sorması üzerine "Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz. Nasip kısmet. Bir gün olabilir ama... Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Önümüzde nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Hatta annem babam burada yaşıyorlar" yanıtını verdi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Açıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan, "Türkiye'yi takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı vardı. İzleyemedim maçı ama inşallah ikinci maçı alırlar" ifadelerini kullandı.

A MİLLİ TAKIM VE EURO 2024 SÖZLERİ

A Milli Takım ile ilgili görüşlerini dile getiren İlkay Gündoğan "Türkiye EURO2024'te güzel oynadı. Amerika'da Arda ile görüştük. Daha da ileriye gidebilirlerdi ama nasip değilmiş" dedi.

BARCELONA KARİYERİ

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz sezon Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, İspanyol ekibiyle 51 maça çıktı. 33 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 14 asist yaptı. İlkay'ın Barcelona ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.