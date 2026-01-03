Haberler

Karşıyaka'nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt, Trabzonspor yolunda

Güncelleme:
Karşıyaka'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt için Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında transfer rekabeti yaşanıyor. Trabzonspor, Karşıyaka ile görüşerek teklif sundu, Fenerbahçe ise oyuncunun durumunu takipte.

Karşıyaka'nın 2007 doğumlu genç yeteneği Adem Yeşilyurt'la Fenerbahçe de yakından ilgilenirken, Trabzonspor bu transferde sona yaklaştı.

Karşıyaka'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, son dönemdeki performansıyla birçok kulübün dikkatini çekti. Yurt içi ve yurt dışından pek çok takımın yeşil-kırmızılı kulüple temasa geçtiği genç oyuncu için en ciddi ilgiyi Süper Lig'in güçlü ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe gösterdi. Fenerbahçe, oyuncunun durumunu yakından takip ederek kulüpten bilgi alırken, Trabzonspor ise daha hızlı hareket edip yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Trabzonspor yönetimi, para ve oyuncu paketinden oluşan bir teklif sundu. Karşıyaka cephesi teklife olumlu yaklaşsa da değerlendirmek için süre talep etti. Yeşil-kırmızılı yöneticilerin yapacakları toplantının ardından nihai kararı vermesi beklenirken, tarafların hafta içinde anlaşarak transferi resmiyete dökmesi öngörülüyor. Anlaşma sağlanması halinde Adem Yeşilyurt'un sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edeceği ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
