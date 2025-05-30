Adem Asil, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Adem Asil, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde 14.400 puanla altın madalya kazandı. Aynı puanı alan Yunan cimnastikçi Eleftherios Petrounias da altın madalya elde etti. Adem, bu başarı ile Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya sayısını 11'e çıkardı.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı.

Leipzig kentindeki fuar alanında organize edilen şampiyonanın 5. gününde erkekler bireysel halka aleti finali yapıldı.

Elde ettiği 14.400 puanla altın madalyanın sahibi olan Adem Asil, Leipzig'teki organizasyonda ikinci kez kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Aynı puanı alan Yunan cimnastikçi Eleftherios Petrounias da halka aletinde Adem Asil ile altın madalya elde etti.

Dün erkekler bireysel genel tasnif finalinde de altın madalya kazanan Adem, 2023'te Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da hem halka hem de bireysel genel tasnifte kürsünün en üstünde yer almayı başarmıştı.

Adem, Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya sayısını 11'e çıkardı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor
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