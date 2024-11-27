Adaylık sorusu Hasan Arat'ı sinirlendirdi: Camiam sizden değil, benden öğrenir

Futbol AŞ'deki başkanlık görevini Hüseyin Yücel'e bırakan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, karar sonrası kameraların karşısına geçti ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı kulübün bundan sonraki işleyişiyle ilgili bilgi veren Arat, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ADAYLIK SORUSU KÜPLERE BİNDİRDİ: CAMİAM BASINDAN DEĞİL, BENDEN ÖĞRENİR

Arat, kendisine yöneltilen mayıs ayındaki seçimde aday olup olmayacağına yönelik soruya ise çok sinirlendi. Beşiktaş başkanı, "Henüz bir karar almadım. Camiamla zamanı gelince ben paylaşırım. Ben camiama açık sözlülükle hareket ettim. Vereceğim kararı camiam, basından değil, benden öğrenir. Spor Toto oynamaktan vazgeçin. Ayrılma durumum olursa vedamı yaparım. Oyun oynamam. Spor Totodan vazgeçin, işimize bakalım" dedi.

"BAŞKAN BENİM, UNUTMAYIN"

Hasan Arat, futbol branşını tamamen bırakıp bırakmadığına yönelik soruya ise "Beşiktaş Kulübü Başkanı her şeyden sorumludur. Yürütmeyi bu şekilde yapıyoruz. Ben çocuklarımızı nasıl takip ediyorum inanın, bilseniz şaşırırsınız. Beşiktaş Kulübü başkanıyım, unutmayın" cevabını verdi.