Adanasporlu Futbolcular 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un savunma oyuncusu Fatih Kurucuk ve kalecisi Nurullah Aslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatih ve Nurullah, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" adlı fotoğrafına oy veren Fatih, "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Özgür Suriye" özel kategorisinde de Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafları seçti.

Fatih, oylamanın çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Farklı kategorilerde beğendiği fotoğrafa oy verdiğini belirten Fatih, emeği geçenlere de teşekkür etti.

Nurullah: "Fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür ederim"

Nurullah da "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" adlı fotoğrafa oy verdi.

"Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karesini seçen Nurullah, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Özgür Suriye" özel kategorisinde de Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti " adlı fotoğraflarını oyladı.

Nurullah da 2024 yılının dünyada hem hastalık hem de savaşlarla geçtiğini anımsattı.

Kötü geçen bir yılın ardından 2025'in yaşananları unutturmasını isteyen 27 yaşındaki kaleci, "Fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.