Üye Girişi
Haberler
Özel okullarda 'ders kitabı' için para ödemek tarih oluyor

Özel okullarda yeni dönem! MEB'in hamlesi velileri epey sevindirecek
Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak

Dünya 15 ay sonra rahat nefes aldı! 3 aşamalı plan devrede
Biden veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı

Veda konuşmasında ABD'yi bir konuda özellikle uyardı
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı

Adanasporlu Futbolcular 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adanaspor'un savunma oyuncusu Fatih Kurucuk ve kalecisi Nurullah Aslan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. İki futbolcu, farklı kategorilerde seçtikleri fotoğraflara oy vererek etkinliği destekledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un savunma oyuncusu Fatih Kurucuk ve kalecisi Nurullah Aslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Fatih ve Nurullah, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" adlı fotoğrafına oy veren Fatih, "Spor" kategorisinde Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen", "Günlük Hayat" kategorisinde İsmail Aslandağ'ın "Sevginin gücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut piş", "Özgür Suriye" özel kategorisinde de Emin Sansar'ın "Kutlamalar" adlı fotoğrafları seçti.

Fatih, oylamanın çok güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Farklı kategorilerde beğendiği fotoğrafa oy verdiğini belirten Fatih, emeği geçenlere de teşekkür etti.

Nurullah: "Fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür ederim"

Nurullah da "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Geriye kalan" adlı fotoğrafa oy verdi.

"Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" karesini seçen Nurullah, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Özgür Suriye" özel kategorisinde de Emin Sansar'ın "Şehrin hayaleti " adlı fotoğraflarını oyladı.

Nurullah da 2024 yılının dünyada hem hastalık hem de savaşlarla geçtiğini anımsattı.

Kötü geçen bir yılın ardından 2025'in yaşananları unutturmasını isteyen 27 yaşındaki kaleci, "Fotoğraflarda emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor
img

Borcuna sadık hırsız! Bulduğu kredi kartıyla veresiye borcunu ödedi
img

Hemen açıklama geldi! Icardi ve sevgilisi Galatasaray'ı karıştırdı
img

Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

4 gün önce gözaltına alınan Rıza Akpolat'la ilgili sıcak gelişme
Otobüste oturan kızlara bakarak kendini tatmin etti

İETT otobüsünde mide bulandıran görüntü! Saniye saniye kaydettiler
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
ABD'nin 'Suriye'yi terk edin' talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

ABD'nin talimatı terör örgütünü karıştırdı! Kandil'den tehdit telefonu
Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.