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Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorluspor 1947'ye 2-1 Yenildi

Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorluspor 1947'ye 2-1 Yenildi
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Adanaspor, sahasında karşılaştığı Çorluspor 1947'ye 2-1 mağlup oldu. Maçta goller Topsoba ve Mahsun Çapkan ile Volkan Uluğ tarafından kaydedildi.

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'unda Adanaspor sahasında karşılaştığı Çorluspor 1947'ye 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

3.dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Mahsun, sol ayağıyla şutunu çekti kaleci Korcan topu kurtarırken seken topa Emirhan kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

5. dakikada Yepie Yepie kaleciye geri pasını attı. Kısa düşen topu alan Mehmet Can, şutunu çekti. Top soldan auta çıktı.

26. dakikada Mahsun sağ kanattan ceza sahasına ortaladı, arkada direkte Volkan'ın şutunda top az farkla auta çıktı.

36. dakikada Mahsun'un ceza sahasına ortasında top savunmadaki Cem'in eline çarparken, hakem penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltı vuruşu için topu başına geçen Mahsun, yaptığı vuruşta kaleci Korcan sağına uzanarak penaltıyı kurtardı.

39. dakikada topla buluşan Burhan ceza sahası dışından yaptığı sert şutta kaleci Burak topu kornere çeldi.

47. dakikada Kaleci Korhan topu uzaklaştırmak istedi ancak top Yasin'e çarpıp ağlarla buluştu. Hakem Adem Cinek, Yasin'in eline çarptığı için golü iptal etti.

53. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Metehan'ın sert şutunda kaleci Burak topu kornere çeldi.

68.dakikada Harun'un pasıyla topla buluşan Topsoba ceza sahası dışından yerden şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

86. dakikada sağ kanattan atılan uzun topa hareketlenen Mahsun, meşin yuvarlağı kontrol etti. Ceza sahası sağ çaprazından Mahsun'un yerden çektiği şut ile top ağlarla buluştu. 1-1

112. dakikada Alperen'in ara pasında topla buluşan Volkan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

Hakemler: Adem Cinek, Abldülhamit Söyler, Mehmet Akpınar

Adanaspor: Korcan Çelikay, Isaac Opoku Donkor, Cem Güzelbay, Devran Senyurt, Adama Fofana, Harun Alpsoy (Ciss dk. 91), Emir Can Aksu (Dabo dk. 63), Metehan Mollaoğlu (Metehan Altunbaş dk. 84), Burhan Tuzun (Diakite dk. 84), Yepie Yepie (Doğukan Emeksiz dk. 64), Alp Efe Kılınç (Topsoba dk. 53)

Yedekler: Muhammed Emin Çelik, Hıdır Aytekin, Fatih Kurucuk,

Teknik Direktör: Fuad Kınalı

Çorluspor 1947: Burak Diker, Okan Erdik, Mehmet Albayrak (Hüseyin Ayan dk.78), Erdinç Pekgöz, Muharrem Doğan (Erdem Onur Beytaş dk. 62), Yasin Tosun (Berke Avaz dk. 95), Taygun Vurgun (Bahadır Taşdelen dk. 72), Volkan Uluğ, Emirhan Kayar (Oğulcan Şahin dk. 78), Mahsun Çapkan, Mehmet Can Davarcıoğlu (Alperen Doğan dk. 62)

Yedekler: Cenk Gönen, Emre Şanal, Onur Kaan Koç, Eren Kahraman

Teknik Direktör: Ersin Aka

Goller: Topsoba (dk.68) (Adanaspor), Mahsun Çapkan (dk.86), Volkan Uluğ (dk.112) (Çorluspor 1947)

Sarı Kartlar: Burhan Tuzun, Dabo (Adanaspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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