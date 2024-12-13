Üye Girişi
Haberler
Hakan Fidan canlı yayında açıkladı! Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Rusya ve İran Esad'ın arkasından böyle çekilmiş
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Tüm terör unsurları bu akşam Suriye'yi terk etmeli
Bakan Fidan canlı yayında uyardı: Bu akşam Suriye'yi terk etsinler
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Yeni Suriye Hükümeti, İsrail için harekete geçti
Trump'a Türkiye tavsiyesi: İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı
"Trump bu fırsatı kaçırmayacak! İlk işi Erdoğan'ı aramak olmalı"

Adanaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti

Adanaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Feyzi Yıldırım'ın iki golü ile Adanaspor, zorlu bir mücadele sonrası sahadan galip ayrıldı.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

12. dakikada sol kanattan Mehmet Taştan'ın son çizgiye yaptığı ortada Mehmet Güneş'e çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

36. dakikada Feyzi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Dabo, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

62. dakikada Yeni Malatyaspor'da Yiğit'in ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonrası hakem Yasin Avcı, VAR'da pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.

63. dakikada topun başına geçen Feyzi Yıldırım topu ağlara gönderdi. 1-1

65. dakikada Feyzi'nin sol kanattan çizgiye inerek çevirdiği topu Ciss kafayla filelere yolladı. 2-1

75. dakikada Ferhat Canlı'nın eline çarpan topun ardından hakem Yasin Avcı penaltı noktasını gösterdi.

75. dakikada penaltı atışını kullanan Feyzi Yıldırım meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1

Hakemler: Yasin Avcı, Cem Özbay, Egemen Savran

Adanaspor: Korcan Çelikay, Isaac Donkor, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım, Turgay Gemicibaşı (Harun Alpsoy dk. 46), Diakite, Abdoulaye Dabo (Innoncent dk. 46), Yepie Yepie (Doğukan Emeksiz dk. 70), Amadou Ciss (Burhan Tuzun dk. 89), Metehan Altunbaş (Tapsoba dk. 46)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Hıdır Aytekin, Devran Şenyurt, Cem Güzelbay, Metehan Mollaoğlu

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Yeni Malatyaspor: Enes Salik, Alperen Arslan, Ferhat Canlı (Eray Şişman dk. 78), Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Atakan Müjde (Ömer Çağrı Ataş dk. 86), Mehmet Güneş, Furkan Söyler, Murat Şamil Güler (Burak Yaz dk. 78), Mert Altınbaş, Mehmet Taştan (Osman Katipoğlu dk. 78)

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Çınar Yıldızlı, Enes Savucu, Kerem Altunışık, Kürşat Yılmaz Selamoğlu

Teknik Direktör: Murat Uçkun

Goller: Feyzi Yıldırım (dk. 63 ve 75 pen.), Amadou Ciss (dk. 65) (Adanaspor), Mehmet Güneş (dk. 12) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Mehmet Taştan, Erşan Yaşa, Alperen Arslan, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Ömer Çağrı Ataş (Yeni Malatyaspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

İsrail, Suriye'de yeni yerleşim bölgesi için harekete geçti
img

Biri zirveye oynuyor! İşte Kasalarına giren para
img

Sihirbaz Aref'in son halini görenler tanıyamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı uçakta olay çıkardı: Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım
"Milyar dolarlık adamım, Türkiye'yi satın alırım"
Burak Yılmaz'dan olay yaratacak Fatih Terim itirafı
Burak Yılmaz'dan olay yaratacak Fatih Terim itirafı
Tekstilde çalışan Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı, atölyeler boş kaldı
Suriyelilerin gidişi bir sektörü resmen bitirdi
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Herkesin kaçtığı iş mesleği oldu: Ayda bir servet kazanıyor
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
Narin cinayetini çözebilecek itiraf: Jandarmaya isimleri vermiş
Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
Esad çiftini kahredecek görüntüler

Son Dakika Haberleri

Rüyada altın toplamak ne anlama gelir? Rüyada üzüm toplamak ne anlama gelir? Halet Çambel ve Suat Fetgeri Aşeni, hangi olimpiyatlarda eskrim dalında yarışarak Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcular olmuşlardır? 15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Oğlak, Koç burcu yorumu! 15 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rüyada zeytin toplamak ne anlama gelir? Türkan Şoray Selvi Boylum Al Yazmalım filminin nasıl bitmesini istedi? Filmin senaristine göre, Türkan Şoray "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır? Rüyada sarı yılan görmek ne anlama gelir? Tahtıravalli nasıl yazılır? Genellikle çocuk parklarında bulunan ve iki ucuna birer ucuna birer kişinin oturup karşılıklı olarak havada yükselip inmesini sağlayan aracın adı ... Sevgiliye, arkadaşa zor doğruluk soruları (DC soruları zor)
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.