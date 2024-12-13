Adanaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig 16. hafta karşılaşmasında Adanaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Feyzi Yıldırım'ın iki golü ile Adanaspor, zorlu bir mücadele sonrası sahadan galip ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor evinde Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
12. dakikada sol kanattan Mehmet Taştan'ın son çizgiye yaptığı ortada Mehmet Güneş'e çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
36. dakikada Feyzi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Dabo, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
62. dakikada Yeni Malatyaspor'da Yiğit'in ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonrası hakem Yasin Avcı, VAR'da pozisyonu inceledi ve penaltı kararı verdi.
63. dakikada topun başına geçen Feyzi Yıldırım topu ağlara gönderdi. 1-1
65. dakikada Feyzi'nin sol kanattan çizgiye inerek çevirdiği topu Ciss kafayla filelere yolladı. 2-1
75. dakikada Ferhat Canlı'nın eline çarpan topun ardından hakem Yasin Avcı penaltı noktasını gösterdi.
75. dakikada penaltı atışını kullanan Feyzi Yıldırım meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
Hakemler: Yasin Avcı, Cem Özbay, Egemen Savran
Adanaspor: Korcan Çelikay, Isaac Donkor, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım, Turgay Gemicibaşı (Harun Alpsoy dk. 46), Diakite, Abdoulaye Dabo (Innoncent dk. 46), Yepie Yepie (Doğukan Emeksiz dk. 70), Amadou Ciss (Burhan Tuzun dk. 89), Metehan Altunbaş (Tapsoba dk. 46)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Hıdır Aytekin, Devran Şenyurt, Cem Güzelbay, Metehan Mollaoğlu
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Yeni Malatyaspor: Enes Salik, Alperen Arslan, Ferhat Canlı (Eray Şişman dk. 78), Yiğit Ulaş, Erşan Yaşa, Atakan Müjde (Ömer Çağrı Ataş dk. 86), Mehmet Güneş, Furkan Söyler, Murat Şamil Güler (Burak Yaz dk. 78), Mert Altınbaş, Mehmet Taştan (Osman Katipoğlu dk. 78)
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Çınar Yıldızlı, Enes Savucu, Kerem Altunışık, Kürşat Yılmaz Selamoğlu
Teknik Direktör: Murat Uçkun
Goller: Feyzi Yıldırım (dk. 63 ve 75 pen.), Amadou Ciss (dk. 65) (Adanaspor), Mehmet Güneş (dk. 12) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Mehmet Taştan, Erşan Yaşa, Alperen Arslan, Yiğit Ulaş, Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Ömer Çağrı Ataş (Yeni Malatyaspor) - ADANA