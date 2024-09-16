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Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü 1-1 Berabere Kaldı

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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor, Ankara Keçiörengücü ile oynadığı maçta 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Maç öncesinde Adanasporlu futbolcular, vefat eden teknik direktörleri Sol Bamba'yı anmak için özel tişörtler giydi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Kemal Elmas, Kadir Akıllı

Adanaspor : Jankat Yılmaz, Donkor, Fatih Kurucuk, Hıdır Aytekin, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 59 Harun Alpsoy), Turgay Gemicibaşı, Fofana, Dabo, Diakite (Dk. 59 Ferhat Katipoğlu), Ciss (Dk. 90 Metehan Mustafa Mollaoğlu), Metehan Altunbaş (Dk. 73 Doğukan Emeksiz)

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Caulker, Mert Kula, Ali Dere, Erkam Develi, Togui (Dk. 68 Halil Can Ayan), Traore (Dk. 88 Diouf), Rroca (Dk. 78 Oğuzhan Ayaydın), Camara (Dk. 88 Süleyman Luş), Dembele (Dk. 88 Orhan Nahırcı)

Goller: Dk. 56 Rroca (Penaltıdan) ( Ankara Keçiörengücü), Dk. 82 Doğukan Emeksiz ( Adanaspor )

Sarı kartlar: Dk. 62 Uğur Demirok (Yedek kulübesi) ( Adanaspor ), Dk. 90+4 Orhan Nahırcı ( Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Adanasporlu futbolcular, maç öncesindeki ısınmaya vefat eden teknik direktörleri Sol Bamba'nın fotoğrafının basılı olduğu tişörtle çıktı. Sol Bamba'nın çerçeveletilmiş forması da yedek kulübesinde yer aldı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

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