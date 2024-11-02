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Adanaspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu

Adanaspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek Maç Sonrası Açıklamalarda Bulundu
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Adanaspor, Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilirken, teknik direktör Yusuf Şimşek maçın hakkının mağlubiyet olmadığını savundu. Takımın mücadeleci ruhunu ve gelecekteki maçlar için umutlarını dile getirdi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Adanaspor'da teknik direktör Yusuf Şimşek, "Bu maçın hakkının mağlubiyet olduğunu asla düşünmüyorum." dedi.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve kısa süre önce geldiğini anımsatarak, bu sürede ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Şimşek, "Bu maçın hakkının mağlubiyet olduğunu asla düşünmüyorum. Pozisyonlara giren biz, pozisyon vermeyen biz ama neticede mağlup olduk. Önümüzde uzun bir süre, birçok maç var. İnşallah daha iyi hazırlanıp daha iyi antrenmanlar yapıp daha iyi birbirimizle kaynaşıp iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Adanaspor'un büyük bir camia olduğunu aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Biz bu savaşımızı bugünden itibaren yine vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki maça hemen hazırlanmak için yarın antrenmanlarımıza tekrar başlayacağız. İnşallah önümüzdeki maçı da iyi oynayarak, iyi mücadele ederek kazanmak istiyoruz."

Bandırmaspor cephesi

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, görevine yeni başlayan rakip teknik direktör Şimşek'e hayırlı olması dileğinde bulundu.

Rakipleri için her maçın yeni bir başlangıç anlamında olduğunu, bunun zorluğunu da kendilerine yaşattıklarını ifade eden Gürsel, şunları dile getirdi:

"Oyun olarak istediğimizi hücum anlamında çok yapamadık, istediğimiz sayıda pas yapamadık. Ama o sahada iyi durduk, savunma anlamında iyi durduk. Güzel olan 1-0 öne geçip maçı 1-0 bitirmeyi becerebildik. Bugün buradan kazanarak dönmek bizim için çok önemliydi. Her maçın zorlukları var. Bugün kazandığımız için mutluyuz. İnşallah bundan sonraki süreçte de kazandığımız bu morali iyi bir şekilde değerlendirip ayaklarımızı yere daha sağlam basarak daha iyi çalışarak bundan sonraki maçlara taşıyacağız."

Gürsel, bir basın mensubunun oyunun ilk yarısında sakatlanarak çıkan kaleci Zafer Görgen'in durumuna dair sorusuna, oyuncunun hastaneye gittiğini belirterek, "Şu anda bana da gelen bir bilgi yok. Yeni maç bittiği için daha net bir bilgim yok Zafer hakkında. İnşallah önemli bir şey yoktur." diye cevap verdi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
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