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Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'ten Açıklamalar: Hedef Alt Sıralardan Kurtulmak

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'ten Açıklamalar: Hedef Alt Sıralardan Kurtulmak
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Adanaspor'un 0-0 berabere kaldığı Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından teknik direktör Yusuf Şimşek, takımın alt sıralardan kurtulma hedefini vurguladı ve oyuncularının performansına övgüde bulundu.

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından, "Hedefimiz bir an önce alt sıralardan kurtulmak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Rakip 10 kişi kaldıktan sonra neredeyse tek kale oynadık ama galip gelemedik. Bu takım fark yememeye uğraşan bir takımdan gol yememeyi öğrenen bir takıma geldi. Gol atmaya çalışıyoruz. Galip gelmediği zaman özellikle bu maç için söylüyorum üzülen bir takım haline geldi. Oyuncu kardeşlerimi kutluyorum. Mücadelemiz sürüyor. Taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ama bugün olmadı, gerçekten çok üzgünüm. Oyuncularım da çok üzgün. İnşallah bundan sonra beraber hak ettiğimiz puan ve puanları alırız. Hedefimiz bir an önce alt sıralardan kurtulmak" diye konuştu.

"İlk defa bu kadar güzel taraftar gördük"

Şimşek, "Geldiğimden bu yana ilk defa bu kadar güzel bir taraftar topluluğu gördük. Onlar bize inandığını gösterdi. Biz de elimizden geldiği kadar mücadelemizi yaptık. Diakite'nin sakatlığı da ciddi görünüyor. İnşallah çok fazla bir şey yoktur. Yarın tedavisine başlanacak" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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