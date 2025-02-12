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Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: 'Eksiklerimiz var, hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz.'

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Adanaspor, Ankara Keçiörengücü'ne 3-0 kaybettikten sonra Teknik Direktör Hakan Keleş, takımın eksiklerini ve gelecekteki hedeflerini açıkladı. Antrenmana çıkmadan oynayan oyuncuların olduğunu belirten Keleş, iç saha başarılarının önemine de vurgu yaptı.

Adanaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün antrenmana çıkmadan oynayan oyuncular vardı. Eksiklerimiz var, cezalarımız var, sakatlarımız var" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 3-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Keleş, kadroda antrenmana çıkmadan oynayan oyuncularının olduğunu dile getirerek, "Maç öncesinde iç sahada kazanıp gelmiştik. Deplasmandan da puan almak istiyorduk, kazanmak istiyorduk. Fakat maça çok iyi başlayamadık. Gerçi öne de geçebilirdik, o zaman farklı bir oyun olurdu. Kazanabilirdik de öne geçseydik, farklı bir oyun olabilirdi ama genel olarak iyi oynadığımız periyotlar var ama rakibimiz bugün bizden daha iyi oynadı. Yeni bir kadro oluşturduk. Bugün antrenmana çıkmadan oynayan oyuncular vardı. Eksiklerimiz var, cezalarımız var, sakatlarımız var. Onlar da yetiştirdiğinde, geldiklerinde daha iyi oyunlar çıkacak. Özellikle iç saha galibiyetleri bizim için çok önemli olacak. Deplasmanlardan da puanla gelirsek, hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah şimdi önümüzde iki maça hazırlanacağız. Keçören'i de tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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