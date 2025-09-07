Adanaspor Taraftarları Kulüp Hisselerini Almaya Talip Oldu

Adanaspor taraftarı Selçuk Tabakan, kulübü yönetmeye talip olduklarını belirterek, "Adana şehri, Adanalı iş adamları Adanaspor'u sahipsiz bırakmaya devam edecek ise Adanaspor taraftarları olarak kulübü yaşatmak adına kulüp hisselerini, takımı yönetemeyen Başkan Ergin Göleli'den borçlarına mahsup olarak almaya talibiz" dedi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Adanaspor'da taraftarlar kötü gidişe dur demek ve takıma sahip çıkılması için Atatürk Parkı'nda toplandı. Taraftarlar adına açıklama yapan Selçuk Tabakan, "Adanaspor, Adana'nın en büyük marka değeridir. Tüm ülkenin gözü önünde yaşanan bu vahamete karşı Adana kamuoyunun bu kadar sessiz kalması asla kabul edilecek bir durum değildir. Adana Sanayi Odası'na, Adana Ticaret Odası'na, Adana'da sayısız yatırımları olan iş insanlarına, şirketlere, holdinglere sesleniyoruz. İstanbul takımlarının peşinde koşarken, yönetimlerine girmek için localarında maç izlemek için milyon dolarken harcarken, şehrin değerine karşı üç maymunu oynamaya daha ne kadar devam edeceksiniz" diye konuştu.

Eski başkanı Bayram Akgül'e de seslenen Tabakan, "Adanaspor'u bizlerden daha iyi yönetecek 'emin ellere teslim edeceğiz dediğiniz eller bunlar mıdır? Devrederken 'Adanaspor için her zaman elimden geleni yapacağım' dediniz. Devirle ilgili alacağınız olduğunu biliyoruz. Kulübün kurtulması için etkin olabileceğinizi biliyoruz. 'Üçüncü evladım' dediğiniz Adanaspor'un yaşaması için harekete geçmeyi düşünmüyor musunuz? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş' diye belirttiği Anadolu topraklarındaki kurtuluş mücadelesi gibi Adanaspor taraftarı da kurtuluş mücadelesini verecektir. Kapanışı gören ve Zümrüdü Anka misali küllerinden doğmayı başaran bu taraftar yine tüm bileşenleriyle ayaktadır" ifadelerini kullandı.

Selçuk Tabakan, şehri üst mertebelerde temsil eden siyasetçi ve iş adamları için ise, "Adana'nın tüm mülki ve idari amirlerine sürece daha fazla seyirci kalmamaya, Adanaspor'u kurtarma yönünde girişimlere başlamalarını istiyor ve bekliyoruz. Adana şehri, Adanalı iş adamları, Adanaspor'u sahipsiz bırakmaya devam edecek ise Adanaspor taraftarları olarak kulübü yaşatmak adına kulüp hisselerini, takımı yönetemeyen Başkan Ergin Göleli'den borçlarına mahsup olarak almaya talibiz. Kaybedecek vaktimiz yoktur. ya bir yol bulacağız, ya da bir yol yapacağız" dedi.