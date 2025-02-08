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Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti

Adanaspor, Manisa FK'yı 2-1 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, sahasında Manisa FK'yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Cikalleshi penaltıdan, Orkan Çınar ise maçın ikinci yarısında gol atarak takımını öne geçirdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Şenol Bektaş, Abdülhamit Söyler

Adanaspor : Nurullah Aslan, Donkor, Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Can Esendemir (Dk. 69 Fofana), Harun Alpsoy, Innocent, Candeias (Dk. 90+1 Doğukan Emeksiz), Mirza Cihan (Dk. 79 Orkan Çınar ), Ivan (Dk 69 Ciss), Cikalleshi

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul, Arslanagic, Muhammet Ensar Akgün, Umut Erdem, Toure (Dk. 86 Kaan Kanak), Cissokho (Dk. 86 Kerim Arık), Diallo, Oğuz Gürbulak, Muhammed Enes Kiprit, Minchev (Dk. 65 Moryke Fofana)

Goller: Dk. 19 Cikalleshi (penaltıdan), Dk. 81 Orkan Çınar ( Adanaspor ), Dk. 64 Muhammet Ensar Akgün ( Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 25 Arslanagic, Dk. 37 Minchev, Dk. 45 Oğuz Gürbulak, Dk. 90+2 Moryke Fofana ( Manisa FK), Dk. 37 Fatih Kurucuk, Dk. 45+1 Innocent ( Adanaspor )

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Adanaspor, sahasında Manisa FK'yı 2-1 yendi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor
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