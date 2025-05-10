Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 20 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası

Adanaspor Maç Sonrası Yılmaz Akbaşlı Açıklamalarda Bulundu

Adanaspor Maç Sonrası Yılmaz Akbaşlı Açıklamalarda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, Boluspor'a 7-0 mağlup oldukları maçın ardından genç oyuncularının göstermiş olduğu mücadeleyi ve gelecek sezon hedeflerini değerlendirdi.

Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, 7-0 mağlup oldukları Boluspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "O çocuklar sahaya onurlarını, karakterlerini, her şeylerini koydu. Bundan sonra söyleyecek fazla bir şey yok. Her iki takıma da gelecek sezon için başarılar diliyorum" dedi.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in son haftasında evinde karşılaştığı Boluspor'u 7-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, "Bugünkü maç, hedefi olan ve hedefi olmayan iki takımın karşılaşmasıydı. Genç oyuncularımız ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ancak futbolda hedef olmayınca performansta doğal olarak bir düşüş yaşanıyor. Zaten bu oyuncular genç sporcular. Biz ikinci devrede neredeyse takımın tamamını, en azından yarısını değiştirdik. Geleceğe yatırım yapmak istedik. O çocuklar sahaya onurlarını, karakterlerini, her şeylerini koydular. Ellerinden geleni yaptılar. İkinci yarıda çocuklar mücadele etti. Bundan sonra söyleyecek fazla bir şey yok. Her iki takıma da gelecek sezon için başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
1. Lig'de inanılmaz son! Küme düşen son takım Ankaragücü

Hazin son! Süper Lig'in köklü çınarı 2. Lig'e düştü
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.