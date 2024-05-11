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Adanaspor, evinde Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor, evinde Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar bu sonuçla ligde kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Adanaspor, evinde Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar bu sonuçla ligde kaldı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada orta alanda topu kontrol eden Yepie Yepie'nin ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

48. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Dabo cezza sahasının sol tarafında önünde buldu. Vuruşunda top üstten auta gitti.

60. dakikada savunmanın arkasına sarkan Fernandes kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedince şutunu çekemedi.

70. dakikada ceza sahasının sol tarafından Hüseyin'in şutunda top az farkla auta gitti.

75. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topla buluşan Diakite'nin ortasında savunmadan dönen topu Mehmet ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Mehmet Türkmen, Gökhan Barcın, Ali Alp

Adanaspor: Ferhat Kaplan, Ferhat Katipoğlu (Devran dk. 90+12), Fatih Kurucuk, Kubilay Aktaş, Hüseyin Öztürk, Mehmet Taş, Oberlin (Diakite dk. 54), Dabo (Feyzi dk. 90+12), Yepie Yepie (Muhammed dk. 54), Ciss (Metehan dk. 70), Fernandes

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Devran Şenyurt, Lukaku, Hıdır Aytekin, Evren Korkmaz, Burhan Tuzun

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Bandırmaspor: Zafer Görgen, Rahmetullah Berişbek, Mexer, Batuhan Yayıkcı, Mücahit Albayrak, Mulumba (Doğancan dk. 46), Mustafa Çeçenoğlu (Emre Batuhan dk. 72), Gakpa (Josefzoon dk.63), Emirhan Aydoğan, Soukou, Djitte

Yedekler: Akın Alkan, Emre Batuhan Adıgüzel, Emirhan Ayhan, Aygün Özışıkyıldız, Foor, Bartu Sezen

Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Gol : Mehmet Taş (dk. 75) (Adanaspor)

Kırmızı kartlar: Djitte (dk. 13 (Bandırmaspor), Kemal Kılıç (dk. 80) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Ciss, Mehmet, Fatih, Metehan (Adanaspor), Emirhan, Rahmetullah, Mücahit (Bandırmaspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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