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Adanaspor, Çorum FK'ya Mağlup Oldu: 0-2

Adanaspor, Çorum FK'ya Mağlup Oldu: 0-2
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Çorum FK'nın gollerini Eren Karadağ ve Ferhat Yazgan atarken, Adanaspor önemli fırsatları değerlendiremedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Çorum FK'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Geraldo'nun sağ kanattan savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Burak'ın vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlak kurtardı.

19. dakikada Atila'nın kullandığı taç atışında topla buluşan Eren ceza sahası içinin sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

24. dakikada ceza sahası içinde Fofana'nın, Geraldo'ya yaptığı hareket sonrasında maçın halemi Yasin Avcu VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada penaltı atışını kullanan Ferhat meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

68. dakikada Eren'in sol kanattan ceza sahası içine girip, kaleci Korcan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Korcan topu çıkardı.

85. dakikada Ferhat'ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Kassongo'nun şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Hakemler: Yasin Avcu, Mehmet Kapluhan, Selahattin Altay

Adanaspor: Korcan, Donkor, Innocent, Fatih, Ferhat (Feyzi Yıldırım dk. 54), Harun (Metehan Mollaoğlu dk. 74), Turgay (Dabo dk. 46), Fofana, Doğukan (Yepie Yepie dk. 54), Tapsoba (Metehan Altunbaş dk. 43), Ciss

Yedekler: Jankat Yılmaz, Hıdır Aytekin, Devran Şenyurt, Uğur Demirok, Diakite,

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Çorum FK: Hüseyin, Mehmet, Landre, Toure, Atila (Erkan Kaş dk. 46), Ferhat, Geraldo, Boudjemaa (Atakan Akkaynak dk. 67), Burak (Tunahan Ergül dk. 83), Eren (Catic dk. 74), Ahmethan (Kassongo dk. 67)

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Hasanege Akdoğan, Verheydt, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Erkan Kaş

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Eren Karadağ (dk. 19), Ferhat Yazgan (dk. 27 pen.) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Fofana, Harun Alpsoy, Yepie Yepie (Adanaspor), Ferhat Yazgan, Atila Turan, Boudjemaa (Çorum FK) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Ferhat Yazgan Adanaspor Trendyol Karadağ 3-sayfa Futbol adana Spor

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