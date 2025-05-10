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Adanaspor Boluspor'u 7-0 ile Geçti

Adanaspor Boluspor'u 7-0 ile Geçti
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Trendyol 1. Lig'in son haftasında Adanaspor, Boluspor'u 7-0 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti. Maçta Babacar ve Enes Alıç gibi oyuncuların golleriyle rakibini yenerek evinde rahat bir galibiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Adanaspor, evinde Boluspor'u 7-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Mukairu'nun sol kanattan yaptığı ortayı Lico penaltı noktasına çevirdi. Ceza sahası içinde bulunan Babacar kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu. 0-1

20. dakikada sağ kanatta topla buluşan Orkan Çınar'ın ceza sahasına pasında Metahan'ın şutunda top üstten auta gitti.

22. dakikada Mukairu'nnun ceza sahasına ortasında Lico gelişine bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-2

25. dakikada sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Mukairu'nun şutu filelere gitti. 0-3

34. dakikada ceza sahasına girerek kaleci Nurullah ile karşı karşıya kalan Jefferson pasını Babacar'a aktardı. Babacar da topu boş kaleye yolladı. 0-4

36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Iskandarlı'nın tek pasında topla buluşan Hasani sağ çaprazdan topu filelere gönderdi. 0-5

45+3.dakikada sol kanattan Mukairu'nun ceza sahasına pasında Enes Alıç'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top ağlara gitti. 0-6

64. dakikada orta alanda topla buluşan Lico, derin pasıyla topu Enes ile buluşturdu. Gelişine sert vuran Enes Alıç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-7

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Samet Özkul, Güner M. Taştan

Adanaspor: Nurullah Aslan (Muhammed Emin Çelik dk. 46), Hıdır Aytekin, Feyzi Yıldırım (Samet Emlik dk. 46), Cem Güzelbay, Yusuf Can Esendemir (Miraç Akay dk. 70) Emir Can Aksu, Yasin Midiliç (Burhan Tuzun dk. 52), Doğukan Emeksiz, Orkan Çınar, Endri, Metehan Altunbaş

Yedekler: Saffet Vehbi Urhan, Serkan Kıvanç Şire

Teknik Direktör: Yılmaz Akbaşlı

Boluspor: Çağlar Akbaba, Oulare, Enes Alıç, İshak Karaoğul (Ali Ülgen dk. 46), Iskandarlı, Jefferson (Siraçhan Nas dk. 84), Oğuz Güçtekin, Mukairu, Hasani (Eren Erdoğan dk. 84), Lico (Balbudia dk. 75), Babacar (Hüsamettin Yener dk. 72)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Berk Yıldız, Aleksic, Kaan Arslan, Anıl Koç

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Babacar (dk. 16 ve 34), Lico (dk. 22), Mukairi (dk. 25), Hasani (dk. 36), Enes (dk. 45+3 ve 64)

Sarı kartlar: Metehan Altunbaş, Yasin Midiliç, Samet, Muhammed, Hıdır (Adanaspor), İskandarlı (Boluspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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