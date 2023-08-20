Adanaspor, ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'a yenildi

Trendyol 1.Lig'in 2.haftasında Adanaspor, konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonu her iki takımın teknik direktörü de açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1.Lig'in 2.haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Zafer Turan: "Oyuncularım çok güzel reaksiyon verdi"

Maç sonu basın toplantısında konuşan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Zafer Turan, "Daha sakin oynamalıydık. Adanaspor'un analizini yaptıktan sonra daha çok topa sahip olarak oynama hedefimiz vardı. Bunu genel olarak çok iyi yapamadık ve ilk yarıyı maalesef mağlup bitirdik. İkinci yarı oyuncularım daha sakin, sabırlı oynadılar. Kapanan takımlar için en iyi özellik kenardan oynayabilmekti. Oyuncularım gayretliydi ve sonradan giren oyuncularım çok güzel reaksiyon verdi. Son dakikada duran toptan atılan bir golle bize bu sevinci yaşattılar. Ligin çok başındayız. Takımlar yavaş yavaş oturacak, toparlanacaklar. Biz de olumlu oyunumuzu daha olumlu hale getirmek ve yaptıklarımızı daha iyi yapmak için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Özhan Pulat : "Elimizden gelen tüm hamleleri yaptık"

Adanaspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ise oyuncularını tebrik ettiğini belirterek, "Rakip sürekli oyuna oyuncu sokabildi. Ciddi opsiyonlarını kullandılar. Biz opsiyon noktasında biraz sıkıntı yaşadık. Talihsiz bir son dakika golüyle acı bir tecrübe edindik. Çok arzuluyduk. Oyuncularımız maça konsantreydi ama biliyorsunuz ki futbolda en değerli şey devamlılık. Elimizden gelen tüm hamleleri yaptık. Oyuncular motivasyon, ruh ve savaşma anlamında yüzümüzü kara çıkarmadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADANA