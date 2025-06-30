Adanaspor Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın Görevinden Ayrıldığını Açıkladı

Adanaspor Altyapı Sorumlusu Eyüp Arın Görevinden Ayrıldığını Açıkladı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Adanaspor'un altyapı sorumlusu Eyüp Arın, kulüpteki görevine son verdiğini duyurdu. Arın, kulüpteki on yıllık görev süresini ve Adanaspor'a duyduğu bağlılığı vurguladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek Adanaspor'un altyapı sorumlusu Eyüp Arın, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Arın, Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Arın, 30 Haziran 1995'te başlayan kulüpteki görevine devam etmeme kararı aldığını söyledi.

Bu kararı almanın kendisi için kolay olmadığını dile getiren Arın, şöyle konuştu:

"Altyapısında yetişip formasını giydiğim, altyapının her kategorisinde çalıştığım, teknik direktörlüğünü yaptığım, altyapısında binlerce evladımızı Türk futboluna kazandırmak için emek verdiğim bu camiaya hizmet etmek büyük bir şerefti. Kulübün bir evladı olarak her zaman burada olacağım. Ne zaman çağrılırsa, nerede ihtiyaç duyulursa Adanaspor için yine hazırım."

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Spor
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