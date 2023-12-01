Adanaspor, Ahlatcı Çorum FK'ya 3-0 mağlup oldu

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında kendi sahasında Ahlatcı Çorum FK'ye 3-0 mağlup oldu. Teknik direktör Mustafa Kaplan, maç sonrası yaptığı açıklamada, takımın iyi hazırlandığını ancak istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirtti. Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise galibiyeti Filistinlilere armağan ettiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Ahlatcı Çorum FK'ye 3-0 mağlup olan Adanaspor'da teknik direktör Mustafa Kaplan, "Bugün bu maçı da kazanmak için çok çalıştık, çok didindik ama ne yazık ki yediğimiz goller bize yakışmadı." dedi.

Kaplan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele için iyi hazırlandıklarını ama çalıştıkları şeyleri sahada uygulayamadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geraldo'nun kanadını kapatamadık ve sıkıntılar çektik. İyi başladığımız bir maç, iyi oynadığımız dönemler var ama hiç bize yakışmayacak yediğimiz goller de var. Golleri yedikten sonra ister istemez moral motivasyon olarak biraz geriye düştük. Onlar verdiğimiz pozisyonları kullandılar ama biz ne yazık ki kullanamadık. İkinci yarı maça iyi başladık. Özellikle 65'e kadar üretkenliğimiz vardı. O arada golü bulsak belki işin rengi değişecekti ama olmadı. Üzgünüz, geçen hafta kazanan bir takımımız vardı. Bugün bu maçı da kazanmak için çok çalıştık, çok didindik ama ne yazık ki yediğimiz goller bize yakışmadı. Taraftarlarımızı, camiamızı üzdük. Önümüzde bir Manisa maçı var ona bakacağız."

Ahlatcı Çorum FK cephesi

Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise takım olarak Filistinlilerin yanında olduklarını belirtti.

Yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını anlatan Özbalta, "Bir maç onlara armağan edilir mi bilmiyorum. Çünkü çok farklı şeyler yaşanıyor ama en azından onların yanında olduğumuzu hissederler belki. Bu galibiyeti Filistinlilere armağan ediyorum." dedi.

Hemen hemen denk puanlardaki iki takımın mücadele ettiğini anlatan Özbalta, "Bu şekilde devam etmek durumundayız. Son iki haftada kazanmak çok güzel ama bunun yanında yenilmeden atılan goller bizi çok sevindiriyor. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Takım savunmasına ve hücuma önem veriyoruz. İkisini bir arada yapmak istiyoruz. Bu bir maraton ve bu maratonun sonunda Çorum FK güzel bir yerde bitirecek diye ciddi umutlarım var." ifadelerini kullandı.