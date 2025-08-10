Adanalı Kız Sporcu 200 Müsabakada 150'den Fazla Madalya Kazandı

Adana'da babasının antrenörlüğünü yaptığı 14 yaşındaki kız çocuğu karate dalında katıldığı 200 müsabakada 150'den fazla madalya alarak milli takıma kadar seçildi.

Babası İslam Gürbüz, karate antrenörü olan Turna Gürbüz (14) küçük yaşta karateye merak salıp bu spora başladı. Babasıyla sürükle salonda karate antrenmanı yapan Gürbüz, 14 yaşında olmasına rağmen 200 maça çıkıp 150'den fazla madalya kazandı. Gürbüz, Denizli'de Türkiye birincisi, Sivas'ta Türkiye ikincisi, Montenegro'da Balkan Şampiyonu, İstanbul Boğaziçi Karate Şampiyonası'nda üçüncü, Marmara Cup Karate Şampiyonası ikinci, Almanya Banzai Cup Karate Turnuvası ikinci, Kuşadası Open Karate Turnuvası'nda birinci, Karadeniz Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'nda ikinci ve çift kategorisinde birinci oldu.

Sayısız başarılara imza atan Gürbüz, bunun sırrını şöyle açıkladı:

"9 yıldır karate sporu yapıyorum. Babamla birlikte antrenmanlar yapmam, bu spora olan ilgimin başlamasında en büyük etken oldu. Karate, beni mutlu eden bir spor olmasının yanı sıra, sevdiğim şeyi yaparak stresimi atmamı da sağlıyor. Bugüne kadar 200'den fazla müsabakaya katıldım ve 150'den fazla madalya kazandım. Bu başarıya, çok çalışarak ve emek harcayarak ulaştım."

Yaşıtlarının da spor yapmasını talep eden Gürbüz, "Onlarında benim hissettiğim duyguları yaşamasını çok isterim. Şu anki hedefim, Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve orada birinci olup bayrağımızı en yukarıya çıkarmak" dedi.

Baba Gürbüz ise, "Turna çok başarılı bir sporcu. Gittiği her yerde hem Adana'yı hem de ülkemizi gururlandırıyor. İspanya ve İtalya'da dünya şampiyonalarına katıldık. Son olarak Balkan şampiyonu oldu ve Adana'ya büyük bir gurur yaşattı. Turna'nın karate yapmasından dolayı çok mutluyum. Başka bir öğrencim de olsa aynı duyguları hissederdim. İyi ki karate diyorum" diye konuştu. - ADANA