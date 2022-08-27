Adana haberi! Spor Toto Süper Lig: Adana Demirspor: 1Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)
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Adana yerel spor haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, Ümraniyespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takamın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Kevin Rodrigues'in yaklaşık 35 metreden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Serkan'ın solundan ağlara gitti. 1-0
14. dakikada Rodrigues'in defans arkasına gönderdiği topta Akintola'nın aşırtma vuruşunu kaleci Serkan kontrol etti.
22. dakikada soldan Lenjani'nin ortasında ceza alanında topa yükselen Avounnou'nun kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
38. dakikada Ndiaye pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues'in şutunu kaleci Serkan kornere çeldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Kadir Sağlam xx, Ekrem Kan xx, Candaş Elbil xx
Adana Demirspor: Ertaç xx, Tayyip xx, Samet xx, Svensson xx, Rodrigues xx, Ndiaye xx, Bjarnason xx, Akintola xx, Stambouli xx, Onyekuru xx, Dzyuba xx
Yedekler: Vedat, Abdurrahim, Semih, Assombalonga, Belhanda, İsmail, Yusuf, Balotell, Berk, Gökhan
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Ümraniyespor: Serkan xx, Glumac xx, Allyson xx, Serkan xx, Lenjani xx, Oğuz xx, Mrsic xx, Avounou xx, Isaac xx, Metehan xx, Bettaieb xx
Yedekler: Orkun, Mustafa, Yunus, Gheorge, Onur, Onur, Umut, Del Valle, Geraldo, Kartal
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Rodrigues (dk. 6) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dzyuba (Adana Demirspor), Mrsic (Ümraniyespor) - ADANA