Adana Nova Basketbol, Yeni Sezon Hazırlık Kampını Erciyes'te Yapıyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Adana Nova Basketbol Spor, yeni sezona Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarına yönelik kamp için Erciyes'i tercih eden Adana Nova Basketbol, kampını doğayla iç içe, verimli ve keyifli bir şekilde sürdürüyor.

Hazırlık kampına dair açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Ömer Çetin, takımın kaynaşması ve yeni sezona hazırlanılması amacıyla Kayseri'de kamp planladıklarını belirtti.

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oyuncularının da memnun kaldığını dile getiren Çetin, "Biz buraya 8-9 günlük bir kamp programı düzenlemiştik. Oyuncularımızdan ve buradan memnun kaldığımız için 9 gün daha uzattık. Burada biz memnun kalıyorsak, soran herkese de memnuniyetle bahsedeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adana Nova Basketbol Başantrenörü Ender Ünlü de kampta altıncı günü tamamladıklarını ifade etti.

Kampın güzel ve verimli gittiğine dikkati çeken Ünlü, şunları kaydetti:

"Hem konaklama imkanları hem tesisler çok üst seviyede. Hepsi iç içe olduğu için birbirlerine geçişler çok kolay oluyor. 20 kişilik bir kadroyla burada bulunuyoruz. Kamp süremizi de bir hafta uzattık. Çünkü hoşumuza gitti ve çok verimli geçiyor. Bütün oyuncularımızın performansı yapılan ölçümler neticesinde çok üst seviyelere geldi. Böyle bir tesisi bu şehre kazandırdıkları için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Takım kaptanı Betül Ulutaş da antrenmanların yoğun ve verimli geçtiğini belirtti.

Kampta bir haftanın güzel geçtiğini dile getiren sporculardan Camille Hobby ise kendilerini burada geliştirebildiklerini kaydetti