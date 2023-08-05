Adana Kozan Belediyesi Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Adana Kozan Belediyesi, başarılı sporcuları ödüllendirerek ülke çapında elde ettikleri dereceleri kutladı.

Kozan Belediye spor ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren çeşitli spor branşlarındaki sporcu ve antrenörler, düzenlenen ödül töreninde bir araya geldi. Belediye sosyal tesislerinde gerçekleştirilen törene Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Sporcunun yanında olan herkese teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, "Kozan, ilimizin spor anlamında da en önemli ve en fazla sporcuya sahip çıkan ilçemizdir. İlçede birçok eksik olmasına rağmen çok güzel sonuçlar elde ediliyor. Şehrimizi de temsil eden ekipler oluyor bu da bizi memnun ediyor. Müdürümle bundan 3 yıl öncesinde 2 antrenörümüz varken bugün 18 antrenörle ilçede görev yapmak elbette ki bizi güçlü kılıyor. Eğer siz yereldeki ekiple uyumunuz varsa bu manada da daha güçlü olarak, daha güzel bireyler, daha iyi sporcular yetiştiriyorsunuzdur. Bugün burada aramızda tenisten bilek güreşine, tekvandodan karateye masa tenisinden farklı branşlara kadar sporcularımız var, antrenörlerimiz var. Bu da Kozan için övünecek bir başarı. Başkanımın da bizlere olan desteğiyle bunun önümüzdeki yıllarda çok daha farklı yansımalarını hep birlikte göreceğiz"dedi.

İlçedeki stadyumun bitmek üzere olduğuna da değinen Çintimar," Eylül ayında teslim alıp müsabakalara başlatacağız. Şehrimizde eksik olan tartan pist de var. Önümüzdeki yıl da atletizm anlamında da sporcuların bu şehirden çıkacağını düşünüyorum. Malum salonumuz biliyorsunuz ağır hasarlı olduğu için yıkılmak zorundaydı, yıktık. Yerine yapılacak olan daha çok içerisinde antrenman salonunu barındıran spor salonumuzda en kısa zamanda başlayıp, en kısa zamanda bitirerek bu gençlerimizin daha güzel ortamlarda, daha sağlıklı ortamlarda spor yapmasına vesile olacak bir çalışmanın peşindeyiz. Yarınlarda geçmişte olduğu gibi İsmet Atlı'ları bu şehirden, bu ülkeden çıkaran bu ilçe yeni olimpiyat şampiyonlarını, Dünya Avrupa şampiyonlarında çıkaracağına adım gibi eminim. Bu manada bize destek olan tüm ekibe canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle de başkanımı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Sporcularımız için elimizden geleni yapıyoruz"

Sporculara ve antrenörlere verdikleri desteğin süreceğini aktaran Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan da, "Spor salonumuzun bitmesini dört gözle bekliyoruz. Önemli bir şey biz de elimizden geleni yapacağız. Müdürüm zaten bu işin mimarı. Bizim de Atatürk parkındaki tenis kortu, amfi tiyatro, basketbol sahası, yine bilim parkındaki basketbol sahamız hazır. Sporcularımız için elimizden geleni yapıyoruz. Önemli olan burada sporu yaymak. Ne kadar altyapı güçlü olursa spor da o şekilde genişler. Gerçekten zaten spor müdürümüzde milli bir sporcu bu işin ehli. Sizlerle hep koordineli çalışacaklar. Biz zaten hep buradayız destekçisiyiz. Az önce müdürümüzün söylediği gibi dünya şampiyonu olimpiyat şampiyonu Türkiye şampiyonlarımız var. Ama devamında Balkan, Avrupa, Dünya Olimpiyatı gibi şampiyonlar çıkaracak güçteyiz. Gerçekten o zaman ilçemiz çok daha güzel şekilde tanıtılır. Az önce İsmet Atlı' dan bahsediyoruz olimpiyat ve dünya şampiyonu. Onun peşinden yeni isimler de çıkacak ve inanıyorum bu enerjiyi gördüm. İnanıyorum ki devam edeceksiniz biz de elimizden geleni en iyi şekilde gençlerimize, çocuklarımıza hep destek vererek çalışacağız. Çünkü Kozan hepimizin bu ülke hepimizin. Ülkemizdeki böyle değerlerin çıkması tabii ki milletimizi mutlu eder, bizi de mutlu eder"diye konuştu.

Konuşmaların ardından başarılı sporcular ve antrenörlere ödülleri takdim edildi. - ADANA