Adana haberleri! Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ve Djaniny, Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek

Trabzonspor Kulüp Doktoru Halil Polat; Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, "Takımımızın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Ferencvaros karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hisseden oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir. Yine aynı müsabaka sonrasında sağ alt baldırında ağrı hisseden oyuncumuz Djaniny Semedo'nun ise yapılan muayenesinde sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edilmiş olup tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir" dedi. - TRABZON