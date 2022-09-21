Adana haber... Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti Spor Haberleri Adana habere göre Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Florya Metin Oktay Tesisleri Adana Demirspor Galatasaray Spor Güncel Haberler

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