Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Avcı: 'Genç Oyuncularla Oynamak Kolay Değil'

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, kaybettikleri toplara tepki veremediklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Bu seyircinin önünde genç oyuncularla oynamak kolay değil. Antrenmanlarda çalıştığımız top rakipteyken 5-3-2, top bizdeyken 3-4-3 formasyonunu denemek istedik. Ali Yavuz'un oyunda kaldığı sürede tam istediklerimiz olmadı ama iyi işler yaptık. Sonrasında oyundan çıkmak zorunda kalınca top rakipteyken yumuşak kaldık. Beşiktaş'a karşı reaksiyon gösterebildik. Top rakipteyken eksik kaldık. Kazandığımız toplardaki top kayıplarına verdiğimiz reaksiyon Beşiktaş'ın oyunu domine etmesine sebep oldu. Genç oyuncuların bir arada oynaması kolay değil." diye konuştu.

Adana Demirspor'da potansiyelli birçok oyuncu olduğunu söyleyen Avcı, şunları aktardı:

"Kendi takımımızdan sahada olan 1-2 oyuncu Beşiktaş kadrosunda olsa potansiyelli olarak değerlendirilebilirdi. İkinci yarıda oyunumuzu oynamak istedik ama karşımızda kaliteli bir ekip vardı. Diğer rakiplerimizin aksine bugün Beşiktaş sahada ideal 11'yle karşımıza çıktı. Bize gösterdikleri saygı nedeniyle Solskjaer'e teşekkür ettim. Türk futbolunda olması gereken antrenörlerden birisi. Oyuncularımızı alkışladıkları için Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Bireysel olarak çok potansiyelli oyuncumuz var. Gerek milli takımlarda görev yapmış gerekse yurtdışından takip edilen oyuncular. Önümüzdeki sezon Adana Demirspor tahminimce 7-8 oyuncunun Süper Lig'de devam edeceğini düşünüyorum. Adana Demirspor'un bir süreci var. Çok ciddi potansiyelli oyuncularımıza şans vermek istiyoruz. Yaşı aşağı çekip oynayan genç oyuncu sayısını yukarı çekeceğiz."