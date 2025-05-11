Adana Demirspor'un Beşiktaş'a 4-1 Mağlup Olduğu Müsabakada Teknik Direktör Avcı Açıklamalarda Bulundu

ADANA Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Oyunla alakalı müsabakanın öncesinde hafta boyunca kendi adımıza planımız vardı. Kolay bir maç değil Beşiktaş'a karşı bu seyircinin önünde genç oyuncularla oynamak" dedi.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Mustafa Alper Avcı, "Oyunla alakalı müsabakanın öncesinde hafta boyunca kendi adımıza planımız vardı. Kolay bir maç değil Beşiktaş'a karşı bu seyircinin önünde genç oyuncularla oynamak. Ama hafta boyunca özellikle çalıştığımız top rakipteyken Beşiktaşlı formasyonu top bizdeyken de 4-3-3 formasyonunu denemek istedik ki Ali Yavuz'un oyunda kaldığı sürede aslında tam istediklerimizi yapamasak da nispeten oyunda cevap verebildik. Reaksiyon gösterdik Beşiktaş'a karşı. Tabii sakatlıktan sonra oyunda yaptığımız değişiklikte çok eksik kaldık. Yumuşak kaldık. Bunun üstüne kazandığımız toplardaki, top kayıplarında verdiğimiz reaksiyon ve devamında kazanamadığımız ikinci toplar oldu. İlk yarı nihayetinde 2-1, yine oyuna tutunma gayretindeydik. Ama ikinci yarı değişiklikler, genç oyuncuların sahada bir arada oynaması kolay. Biraz önce flaş röportaj da bir cümle kullandım. Kendi takımımızdan, bugün sahada olan belki bir ya da iki oyuncuyu Beşiktaş'ın kadrosunda süre alsaydı bugün belki bir Mustafa gibi genç potansiyelli oyuncular arasında değerlendirilebilirdi. Bizim de zaten amacımız o yönde. Bu yüzden ikinci yarı oynamak istedik. Oyunumuzu oynamak istedik. Cesaretliydik. Dediğim gibi karşımızda Beşiktaş gibi tecrübeli oyunculara sahip kaliteli bir ekip var. Bugün Beşiktaş sahada ideal 11'i ile karşımıza çıktı. O yüzden teşekkür ediyorum. Maç öncesinde de Ole Gunnar ile sohbet ettik. Türk futbolunda olması gereken kişiliklerden bir tanesi. Beşiktaş taraftarına da ayrıca teşekkür ediyoruz. Oyuncularımız alkışlandı. Bunlar futbolda görmek istediklerimiz, mağlubiyet olur, galibiyet olur ama centilmenliklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncular ile alakalı konuşan Avcı, "Arda şu anda popüler bir oyuncu. Benzer şekilde birçok oyuncu var. İnanıyorum önümüzdeki sezon tabii ki kulübün tasarrufu ile değerlendirilecek. Önümüzdeki seneyle alakalı benim tahminim burada bu oyuncu grubunun içinde 7 ya da 8 oyuncunun Süper Lig'de devam edeceği yönünde. Belki bir ya da iki tanesi yurt dışına gider" diyerek sözlerini noktaladı.