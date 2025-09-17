Adana Demirspor'un 6 Puanı Silindi
FIFA Disiplin Komitesi, Adana Demirspor'a 6 puan ceza uyguladı. Türkiye Futbol Federasyonu, kulübün ligdeki durumunu bildirerek, Adana temsilcisinin eksi 17 puanla son sırada olduğunu açıkladı.
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'un 6 puanını sildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Adana temsilcisi, ligde eksi 17 puanla son sırada yer alıyor.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor