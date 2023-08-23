Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu için Belçika'ya hareket etti

Adana Demirspor, KRC Genk ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçı için Belçika'ya hareket etti. Mücadele yarın TSİ 21.00'de oynanacak.