Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçı için Belçika'ya hareket etti

Adana Demirspor, yarın KRC Genk takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçı için Belçika'ya hareket etti. Mücadele, Cegeka Arena'da saat 21.00'de oynanacak.

Adana Demirspor kafilesi Belçika'ya gitti

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Can ÇELİK-Anıl ATAR/İSTANBUL, (DHA) -

Uefa Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçında yarın Belçika'nın KRC Genk takımıyla karşılaşacak Adana Demirspor, maçın oynanacağı şehre hareket etti.

Adana Demirspor yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off ilk maçında deplasmanda KRC Genk takımıyla karşılaşacak. Mücadele yarın saat 21.00'de Cegeka Arena'da oynanacak.

İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçen teknik heyet ve futbolcular daha sonra özel uçuşla Liege kentine hareket etti.