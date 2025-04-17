Adana Demirspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Adana Demirspor, döndüğü Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetimindeki antrenmanda takım, taktik çalışma yaptı.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma yapıldı.
Antrenmanı yaklaşık 1,5 saatte tamamlayan mavi-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Adana Demirspor ile Trabzonspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Spor