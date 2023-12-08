Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla: İlk yarıda planladığımız gibi oynayamadık

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, ilk yarıda planladıkları şekilde oynayamadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor deplasmanda mücadele ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, "Oyunun ilk yarısı planladığımız şekilde gitmedi. Galatasaray'ı ikinci bölgede karşılayıp, çabuk ataklarla pozisyona girmek istiyorduk. Biraz daha topa sahip olarak oynamak istedik. Yoğun baskı ve pres yapan bir takım. Arkadaki boşlukları kullanmak istedik. Maçın ikinci yarısında bunları planlı şekilde yapmaya çalıştık. Devre arasında oyuncularla konuştuğumuzda, topa sahip olarak oynamamız gerektiğini, geriden oyun başlangıcı yapmamız gerektiğini söyledik. İkinci yarı biraz daha başarılı olduk. Oyun 2-1'e geldi. 2-2'ye gelebilirdi, pozisyonlarımız vardı ama olmadı. Son dakikalarda kaptırdığımız topla 3. golü yedik, mağlup olduk. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Belirli bir oyun anlayışımız vardı. Onu tekrar oturtmaya çalışıyoruz. Topa sahip olmayı ve hücum yapmayı seven bir takımız" diye konuştu. - İSTANBUL