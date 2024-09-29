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Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla: Hakemlere Dikkat Çağrısı

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla: Hakemlere Dikkat Çağrısı
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Adana Demirspor'un Teknik Sorumlusu Serkan Damla, takımının 3-1 kaybettiği Bodrum FK maçının ardından hakemlerin faulleri yeterince görmediğini belirtti ve dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Genç oyuncuların lig tecrübesinin az olmasının takım üzerinde olumsuz etkileri olduğunu ifade etti.

Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, gollerin öncesinde hakemin faulleri görmediğini söyleyerek "Hakemlerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Birinci golü yediğimiz pozisyondan önce de, penaltıdan önce de faul var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Sorumlusu Serkan Damla, "Bugün maç öncesinde rakibimizi iyi analiz ettik ve üzerinde çalıştık. Ancak, canımızı sıkan şey, özellikle üzerinde çalıştığımız noktadan gol yememiz oldu. Rakibimiz, duran toplarda etkili bir takım. Tüm çalışmalarımızı bu konuda yoğunlaştırmıştık ama maalesef ilk golü o alandan yedik. Genç oyuncularımızın lig tecrübesinin az olması, yediğimiz gollerden sonra biraz kırılganlık ve öz güven eksikliği yaşamalarına neden oldu. Ancak, bu durumdan sonra oyunu toparlamaya başladık ve oyuna hamleler yaptık. 2-1 öne geçtikten sonra, oyun 2-2'ye gelebilirdi. Kontrol bizdeydi. Belki birkaç pozisyon verdik ama bireysel bir hata sonucu üçüncü golü yedik. Üzüntümüz, özellikle ilk yediğimiz golden ve penaltı pozisyonundan önce net fauller olmasından kaynaklanıyor. Hakemlerin bu konuda daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Birinci golü yediğimiz pozisyondan önce de, penaltıdan önce iki faul var. Adana Demirspor, taraftarıyla, başkanıyla bu ülkeye mal olmuş, büyük bir camiadır. 1 puanlı bir takım olarak, kimse bizi sahipsiz görmesin. Genç oyuncular ve tüm takım, sahada elinden gelen mücadeleyi veriyor. Bu pozisyonları incelerken daha dikkatli davranılmalı. Kaybettiğimiz bir maç ve 1 puanımız var. Ancak ligin uzun bir maraton olduğunu unutmamalıyız. Adana Demirspor camiasının şu anda en çok birlikteliğe ihtiyacı var. Oyuncularımız bu sorumluluğu hissediyor. Birlik olduğumuzda, taraftarımızla ve basınımızla neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Kenetlenme zamanı. Bu süreci el birliğiyle, oyuncularımızla birlikte aşacağımıza inanıyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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