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Adana Demirspor Teknik Direktörü: Samsunspor Avrupa'yı Hak Ediyor

Adana Demirspor Teknik Direktörü: Samsunspor Avrupa'yı Hak Ediyor
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Samsunspor'un Avrupa kupalarını hak eden bir takım olduğunu belirtti. 27. hafta mücadelesinde takımının 3-2 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, Samsunspor'un Avrupa kupalarını hak eden bir takım olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Samsunspor'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen absın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, açıklamalarda bulundu. Puan ya da puanlar almak için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini dile getiren Avcı, "Samsunspor'u tebrik ederim. Seyircisiyle, oyuncusuyla, camiasıyla Avrupa'yı hak eden bir takım oldular. Kendi adımıza oyuna iyi başladık. Bir formasyon değişikliğine gittik. Topa daha fazla sahip olmak istedik. Parça parça istediğimiz oyunu oynamak istedik. 2-0 yenik duruma düşmek kolay değil. Çok genç oyuncularımız var. Sakatlarımız da çoktu. Zaman zaman oyunu domine etmeye çalıştık. Bunda bazen başarılı olduk. Samsunspor'un alıştığı bir oyun tarzı ve devamında süre gelen bir oyuncu grubu var. Mücadeleden memnunum. Gönül isterdi kaleci Murat'la devam edelim. İkinci golden sonra talihsiz bir sakatlık geçirdi. Kendisi adına çok üzgünüm. Sahadaki oyuncular söylediklerimizi uygulamaya çalıştı. Uzun vadeli programda genç oyuncularla ilgili çalışmalarımız var. Sonuç itibariyle bugün mağlup olduk. Üzgünüz ve önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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