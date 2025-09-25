Haberler

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz: 'Hak Eden Kazandı'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz: 'Hak Eden Kazandı'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Adana Demirspor, Sivasspor'a 5-0 mağlup oldu. Teknik direktör Koray Palaz, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu ve rakiplerini tebrik etti.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Sivasspor maçının ardından, "Oyuncuları toparlamak bizim elimizde. Hak eden kazandı. Sivasspor'u da tebrik ediyoruz, yolları açık olsun. Umarım hak ettikleri yerde olurlar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, açıklamalarda bulundu.

Palaz, "Bu tarz sonuçtan sonra buraya çıkıp bir şeylere anlatmak kolay değil. Rakibin oynamasına müsaade ettik. Pozisyon vermek istemedik ama olmadı. İlk yarıda kalecimizin 2 tane kurtardığı pozisyon vardı. Planın bir kısmı işledi bir kısmı da işlemedi. Maçta yeterince opsiyon gösteremedik. Rakibin kaliteli ayakları iş yaptı. Bu kolay bir şey değil. Oyuncu grubu içinde değil. Bazı maçların yıpratıcılığı fazla oluyor. Futbol bir skor oyunu. Bizim 2 pozisyonumuz vardı. Ben hayal anlatmıyorum. Sivasspor'un üstün bir oyunu var. 5 tane attılar 5 tane daha atabilirlerdi. Bizim içi uzun bir yolculuk olacak kara yolu ile geri döneceğiz. Oyuncuları toparlamak bizim elimizde. Hak eden kazandı. Sivasspor'u da tebrik ediyoruz, yolları açık olsun. Umarım hak ettikleri yerde olurlar. Gerçekçi olmak lazım. Oyuncu çıkartmak ve oyuncu kazandırmak istiyoruz misyonumuz bu doğrultuda" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı

Erdoğan 6 yıl sonra Beyaz Saray'da! Trump kapıda bizzat karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan Trump'tan ilk sözler: Bu adama çok saygı duyuyorum

"Bu adama çok saygı duyuyorum"
Trump: Görüşme verimli olursa Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarını kaldırırım

Trump daha ilk dakikada kritik konuyla ilgili mesajı verdi
Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı

Dev bankadan 2026 için çılgın tahmin: Altını olan yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BYD marka araç alan vatandaşın büyük hayal kırıklığı

Kucak dolusu para verdiği otomobil, büyük hayal kırıklığı yaşattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.