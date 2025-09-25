Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz: 'Hak Eden Kazandı'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Sivasspor maçının ardından, "Oyuncuları toparlamak bizim elimizde. Hak eden kazandı. Sivasspor'u da tebrik ediyoruz, yolları açık olsun. Umarım hak ettikleri yerde olurlar" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor'a 5-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, açıklamalarda bulundu.

Palaz, "Bu tarz sonuçtan sonra buraya çıkıp bir şeylere anlatmak kolay değil. Rakibin oynamasına müsaade ettik. Pozisyon vermek istemedik ama olmadı. İlk yarıda kalecimizin 2 tane kurtardığı pozisyon vardı. Planın bir kısmı işledi bir kısmı da işlemedi. Maçta yeterince opsiyon gösteremedik. Rakibin kaliteli ayakları iş yaptı. Bu kolay bir şey değil. Oyuncu grubu içinde değil. Bazı maçların yıpratıcılığı fazla oluyor. Futbol bir skor oyunu. Bizim 2 pozisyonumuz vardı. Ben hayal anlatmıyorum. Sivasspor'un üstün bir oyunu var. 5 tane attılar 5 tane daha atabilirlerdi. Bizim içi uzun bir yolculuk olacak kara yolu ile geri döneceğiz. Oyuncuları toparlamak bizim elimizde. Hak eden kazandı. Sivasspor'u da tebrik ediyoruz, yolları açık olsun. Umarım hak ettikleri yerde olurlar. Gerçekçi olmak lazım. Oyuncu çıkartmak ve oyuncu kazandırmak istiyoruz misyonumuz bu doğrultuda" diye konuştu. - SİVAS