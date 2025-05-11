Adana Demirspor Teknik Direktörü Avcı: 'Beşiktaş'a Karşı Oynamak Kolay Değil'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, yaşadıkları sakatlıklara kadar çalıştıklarını sahaya yansıttıklarını söyleyerek, "Bu seyircinin önünde Beşiktaş gibi bir rakibe karşı oynamak kolay değil" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında mavi-lacivertlilerin teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, açıklamalarda bulundu. Avcı, "Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Bu seyircinin önünde Beşiktaş gibi bir rakibe karşı oynamak kolay değil. Hafta içinde hazırlanırken top rakipteyken 5-3-2, top bizdeyken 3-4-3 formasyonunu denedik. Ali Yavuz'un oyunda kaldığı sürede tam istediklerimizi yapamasak da iyi işler yaptık. Sonrasında oyundan çıkmak zorunda kalınca top rakipteyken yumuşak kaldık. Kazanamadığımız dönen toplar da Beşiktaş'ın işini kolaylaştırdı" diye konuştu.

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele edeceklerinin hatırlatılması üzerine takımdaki oyuncuların akıbeti hakkında konuşan Avcı, "Kendi takımımızdan 1-2 oyuncu Beşiktaş'ta forma giyseydi Semih gibi, Mustafa gibi ilgi görebilirdi. Rakibimiz bugün ideal 11'i ile sahaya çıktı. Takım içerisinde 7 veya 8 oyuncunun Süper Lig'de devam edeceğini düşünüyorum. Belki birkaç oyuncu Avrupa takımlarının dikkatini çekebilir. Bunun yanı sıra kadromuzu alt yapımızdan gelen genç oyuncularla zenginleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Solskjaer, Türk futboluna yakışan bir isim"

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i İngiltere'de çalıştığı dönemden tanıdığını hatırlatan Mustafa Alper Avcı, "Bize gösterdiği saygıdan dolayı Solskjaer'e teşekkür ettik. Kendisini İngiltere'den de tanıyorum. Türk futboluna yakışan Türkiye'de olması gereken bir karakter. Beşiktaş seyircisine de teşekkür ediyorum. Saha içerisinde bize gayet saygılılardı ve sonunda da alkışladılar" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL