Adana Demirspor Taraftarları Sivas'ta Takımlarını Yalnız Bırakmadı
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Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçta Adana Demirsporlu taraftarlar, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda takımlarını destekledi.
Sivasspor ile Adana Demirspor arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta mavi-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Adana Demirsporlu taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününün büyük bir kısmını doldurdu. Maç öncesi ise Adana Demirspor tribünü, ısınma esnasında futbolcularına tezahüratlarla destekte bulundu. Taraftar mücadele başladığında da tezahüratlarında devam etti. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor