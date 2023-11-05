Adana Demirspor Taraftarları Sivas'ta Takımlarını Yalnız Bırakmadı

Sivasspor ile Adana Demirspor arasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta mavi-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

Adana Demirsporlu taraftarlar Sivas 4 Eylül Stadı'nın deplasman tribününün büyük bir kısmını doldurdu. Maç öncesi ise Adana Demirspor tribünü, ısınma esnasında futbolcularına tezahüratlarla destekte bulundu. Taraftar mücadele başladığında da tezahüratlarında devam etti. - SİVAS