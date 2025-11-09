Haberler

Adana Demirspor Taraftarları Sessizliğe Tepki Gösterdi

Adana Demirspor Taraftarları Sessizliğe Tepki Gösterdi
Adana Demirspor tribün lideri Sercan Ergücü, takımın kötü gidişatına ve şehrin takıma olan sessizliğine dikkat çekerek, taraftarların yalnız hissettiğini belirtti. Taraftarlar, 5 Ocak Meydanı'nda toplanarak destek çağrısında bulundu.

Adana Demirspor tribün lideri Sercan Ergücü, şehrin takıma sessiz kaldığını belirterek, "Adana Demirspor iyiyken herkes bizim yanımızdaydı. Şimdi Adana Demirspor camiası ve taraftarları yapayalnız kaldı" dedi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, bu yıl çıktığı 12 maçın 11'ini kaybederken, 1'inde de beraber kaldı. Bu süreçte kalesinde 48 gol gören mavi-lacivertli takım sadece 6 gol atabildi. Adana ekibinin aldığı cezalar nedeniyle puan ise -17. Bu kötü gidiş nedeniyle Adana Demirsporlu taraftarlar 5 Ocak Meydanı'nda toplandı.

Adana Demirspor taraftar grubu tribün lideri Sercan Ergücü, taraftarlar adına yaptığı konuşmada, toplanma amaçlarının takım bataklığa sürüklenirken sahipsiz bırakılması olduğunu söyleyerek, "Bir şehir takımına sessiz kalıyor. Adana Demirspor iyiyken herkes bizim yanımızdaydı. Bu başarıya odaklı sevgiydi. Peki ya şimdi?. Adana Demirspor camiası ve taraftarları yapayalnız kaldı" dedi.

Taraftarlar daha sonra sloganlar atarak Çakmak Caddesi'nden, Sanatçılar Parkı'na kadar yürüdü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
