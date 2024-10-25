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Adana Demirspor, Sivasspor'u 2-1 Önde Tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor, Net Global Sivasspor ile oynadığı maçta ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Adana Demirspor'un gollerini Yusuf Barası ve Semih Güler atarken, Sivasspor ise Koita ile karşılık verdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Mehmet Akıncık

Adana Demirspor : Vedat Karakuş, Arda Kurtulan, Semih Güler, Manev, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Salih Kavrazlı (Dk. 12 Fougeu), Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barası

Net Global Sivasspor : Nikolic, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Turgunboev, Menig, Koita, Manaj

Goller: Dk. 13 Yusuf Barası, Dk. 16 Semih Güler ( Adana Demirspor ), Dk. 38 Koita (Net Global Sivasspor )

Sarı kartlar: Dk. 37 Tayfun Aydoğan ( Adana Demirspor ), Dk. 30 Charisis, Dk. 36 Turgunboev (Net Global Sivasspor )

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının açılış maçında Adana Demirspor-Net Global Sivasspor maçının ilk yarısını ev sahibi takım 2-1 önde tamamladı.

1. dakikada İzzet Çelik'in kaleyi karşıdan gören pozisyonda sert şutunda kaleci Nikolic topu, kornere çeldi.

2. dakikada Menig'in sol kanattan ceza sahasına ortasında kale sahasında topu önünde bulan Manaj'ın vuruşunda kaleci Vedat Karakuş, gole izin vermedi.

13. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Manev'in ceza sahasına kafayla gönderdiği topla buluşan Yusuf Barası'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

16. dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye çıkardı. Abdulsamet Burak'ın pasında ceza sahasında topu önünde bulan Semih Güler, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 2-0

37. dakikada Ali Yavuz Kol'un sol kanattan yerden ortasında ceza sahasında Yusuf Barası'nin vuruşunda top kaleci Nikolic'ten oyun alanına döndü.

38. dakikada Sivasspor golü buldu. Moutoussamy'nin sağ kanattan ortasında Koita, kafa vuruşuyla farkı 1'e indirdi: 2-1

Adana Demirspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 üstün bitirdi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Spor

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