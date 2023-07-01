Üye Girişi
Haberler
Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPOR Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor,  Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı. Son detayları görüşmek için İstanbul'a gelen 46 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Kulübün resmi Twitter hesabından, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır" ifadeleriyle anlaşma duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Vincenzo Montella Adana Demirspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title